Экономист Кузнецов: россияне начнут снимать деньги с вкладов при ставках 14-15%

После снижения ставок по вкладам россияне массово откажутся нести деньги в банки. Об этом сообщил доцент кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов в беседе с агентством "Прайм" По его словам, если в начале года средняя ставка по вкладам достигала 21,5%, то теперь она снизилась до 19,5%.