В Калужской области на пожаре пострадал 51-летний мужчина

5 июня в Боровском районе Калужской области произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в МЧС. В среду в 9 часов 50 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Нарофоминской в деревне Митяево.