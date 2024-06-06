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В Калужской области на пожаре пострадал 51-летний мужчина

В Калужской области на пожаре пострадал 51-летний мужчина

5 июня в Боровском районе Калужской области произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в МЧС. В среду в 9 часов 50 минут на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Нарофоминской в деревне Митяево.

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