Критическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды

Ошибка с оценкой 9,9 из 10 затрагивает самостоятельно развёрнутые AI Gateway и требует аутентифицированного доступа к GitLab Duo Agent Platform GitLab выпустила срочные обновления для критической уязвимости в AI Gateway, которая при определённых условиях позволяет аутентифицированному пользователю удалённо выполнять произвольные команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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