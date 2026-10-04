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Критическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды

Критическая уязвимость в GitLab AI Gateway позволяет удалённо выполнять команды

Ошибка с оценкой 9,9 из 10 затрагивает самостоятельно развёрнутые AI Gateway и требует аутентифицированного доступа к GitLab Duo Agent Platform GitLab выпустила срочные обновления для критической уязвимости в AI Gateway, которая при определённых условиях позволяет аутентифицированному пользователю удалённо выполнять произвольные команды.

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