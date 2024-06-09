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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Лиги 1 сложности с реализацией телеправ из-за экономической ситуации в Европе. Сделку оценивают примерно в 700 млн евро

Об этом рассказал президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсан Лабрюн. Перед заседанием исполкома Федерации футбола Франции он признал, что реалии рынка и трудная экономическая ситуация в Европе требуют пересмотра в сторону понижения первоначальных требований по продаже прав на показ матчей Лиги 1 в период с 2024 по 2029 год.

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