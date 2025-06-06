Препараты «Оземпик» и «Вегови» связали с риском внезапной слепоты

БРЮССЕЛЬ, 6 июня, ФедералПресс. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило о крайне редком, но серьезном побочном эффекте у препаратов «Оземпик» и «Вегови», которые широко используются в терапии сахарного диабета и лечения ожирения соответственно.
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