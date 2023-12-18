Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

На портале mos.ru появился сервис «Наша свадьба» Сергей Собянин, мэр Москвы, в своем официальном телеграм-канале рассказал о том, что место для бракосочетания в столице теперь можно подобрать с помощью сервиса «Наша свадьба» на mos.