Мишустин предложил поднять качество банковских услуг до уровня всей России

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым подчеркнул необходимость обеспечения одинакового качества банковских услуг по всей России, включая регионы Донбасса и Новороссии, для поддержки социальной сферы и промышленности.