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Мишустин предложил поднять качество банковских услуг до уровня всей России

Мишустин предложил поднять качество банковских услуг до уровня всей России

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым подчеркнул необходимость обеспечения одинакового качества банковских услуг по всей России, включая регионы Донбасса и Новороссии, для поддержки социальной сферы и промышленности.

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