Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это Александр Сомряков из Краснодара. В прошлом году его отправили за решётку на 6 долгих лет, из-за длинного языка по отношению к тем, кто сейчас защищает Россию.
Закон заработал. Пошли первые лишения гражданства
Комментарии
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T
Teodor
Хорошо, что Закон заработал! Хотелось бы, что бы под Закон попадались не только стрелочники, но и те, которые этими стрелочника и руководят. Тогда будет точно хорошо!
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17 час.
НЗ
Наталья Зверева
поставить этот процесс на поток
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5 час.
Александр Навозов
Объявить военное положение в России. дать два месяца всем для возвращения на Родину. Не прибывших - всех лишить Российского гражданства. А потом вообще двойное гражданство отменить!
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1 мин.
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