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Аргументы и Факты

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Суд оштрафовал россиянку, испугавшую поселок фейковым фото с медведем

Суд оштрафовал россиянку, испугавшую поселок фейковым фото с медведем

В Амурской области девушка привлечена к административной ответственности из-за фейкового фото с медведем, испугавшего жителей одного из поселков, сообщает пресс-служба судов региона в мессенджере «Макс».

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