Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом В ходе встречи с секретарем пекинского горкома Компартии Китая господином Инь Ли, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем будет продолжать активно развиваться.
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