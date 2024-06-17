Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем

Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом В ходе встречи с секретарем пекинского горкома Компартии Китая господином Инь Ли, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем будет продолжать активно развиваться.