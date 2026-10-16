В 2026 году День отца в России выпадает на 18 октября. В материале RT cобрали главное: как появился праздник, какие мероприятия готовят музеи и парки, какие награды получают отцы и как отмечают этот день в других странах.
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