Почему блокируют денежные переводы самому себе? На вопрос отвечает юрист Илья Русяев: 💬 «Банки усилили контроль за переводом денег, чтобы защитить людей от мошенников.
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Почему блокируют денежные переводы самому себе? На вопрос отвечает юрист Илья Русяев: 💬 «Банки усилили контроль за переводом денег, чтобы защитить людей от мошенников.