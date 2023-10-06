Свердловчанам предложили посетить прямую кишку. Фото

В торговом центре Veer Mall в Екатеринбурге 6 и 7 октября посетители могут пройти онкоскрининг. Чтобы привлечь как можно больше екатеринбуржцев, организаторы придумали насыщенную программу и выставили фотозону в виде прямой кишки.