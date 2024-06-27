Каменные иглы, найденные в Тибете, оказались самыми древними в истории 

Археологи обнаружили на Западном Тибетском нагорье самые древние в истории иглы из камня. В 2020 году, во время раскопок у озера Сяда Ко, были найдены шесть каменных артефактов с заостренным кончиком и отверстием внутри.
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