Трагедия потрясла всех, кто узнал об этой истории. Парень, который только начинал жизнь, принял страшное решение.
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