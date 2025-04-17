ФСБ рассекретила документы о СМЕРШ и немецких спецслужбах на Украине

ФСБ впервые обнародовала архивные материалы о СМЕРШ на юго-востоке Украины в ВОВ. Документы раскрывают использование подростков абвером, взаимодействие националистов с гестапо и массовые захоронения мирных граждан около Мелитополя.
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