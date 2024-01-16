Кто возглавит Малый театр после Соломина: Петренко, Безруков или Миронов

Малый театр провожал своего худрука Юрия Соломина в последний путь в понедельник. Однако в труппе теперь многие гадают, кто возьмет на себя руководство академическим театром, который имеет за плечами 268-летнюю историю.
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