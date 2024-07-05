НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатель Fallout рассказал, что в мире игры изначально должно было быть максим...

Создатель Fallout рассказал, что в мире игры изначально должно было быть максим...

Создатель Fallout рассказал, что в мире игры изначально должно было быть максимум 1000 УбежищТим Кейн, первоначальный автор серии Fallout, рассказал интересный курьёз о том, как был задуман мир первой части, в видео, опубликованном на его YouTube-канале, пояснив, что в оригинальном проекте должно было быть максимум 1000 Убежищ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх