Создатель Fallout рассказал, что в мире игры изначально должно было быть максим...

Создатель Fallout рассказал, что в мире игры изначально должно было быть максимум 1000 УбежищТим Кейн, первоначальный автор серии Fallout, рассказал интересный курьёз о том, как был задуман мир первой части, в видео, опубликованном на его YouTube-канале, пояснив, что в оригинальном проекте должно было быть максимум 1000 Убежищ.