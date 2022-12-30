Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Мартемьянов о новогоднем костюме: «Уже несколько человек попросили пиджак поносить. Мы смеялись, учитывая приличный уровень «Автомобилиста»

Андрей Мартемьянов высказался о специальном праздничном костюме с символами «Сибири». В этих костюмах были все представители тренерского штаба «Сибири» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:0 Б).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх