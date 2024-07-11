Nintendo тизерит какой-то хоррор, серию Double Dragon (опять) воскрешают, анонс технотриллера в духе MGS — Black State, подробности о VR-шутере Metro Awakening, Microsoft повышает стоимость Game Pass, Hunt: Showdown подешевеет перед перезагрузкой, в третьем акте «Павшей короны» для Dota 2 запустят файтинг с героями основной игры.