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Закон и Порядок

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В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

В Трампа стреляли. Видео. Что уже известно о "стрелке"

Если честно, я сначала подумал, что стреляли из травмата или пневматики - настолько негромки были хлопки и незначительны повреждения при попадании в голову экс-президента.

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