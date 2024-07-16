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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Сочи шәһәре мөселманнары махсус операция зонасына чираттагы гуманитар йөк партиясен илтте

Сочи шәһәре ветераннар Советы, махсус хәрби операция катнашучылары Советы, Эчке эшләр идарәсенең ветераннар Советы ярдәме белән Краснодар крае Сочи шәһәре мөселманнарының җирле дини оешмасы активистлары махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар йөк партиясен илтеп тапшырды.

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