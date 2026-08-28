Нижегородская область представила опыт социальных инноваций

На форуме «Сильные идеи для нового времени» социальный проект Народного фронта «Регион заботы» и правительство Нижегородской области провели пленарную сессию.
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