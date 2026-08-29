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Zach Gilford On Whether He'll Appear In Carrie, Working With Mike Flanagan: 'I Learned So Much From Him'

Zach Gilford On Whether He'll Appear In Carrie, Working With Mike Flanagan: 'I Learned So Much From Him'

Zach Gilford talks to TVLine about working with Mike Flanagan and whether he'll guest-star in the writer-director's upcoming Carrie series.

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