Неудачная попытка ВСУ вернуть утраченные позиции в ДНР обернулась для Киева новой головной болью. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, провал наземной операции украинское командование попыталось компенсировать активизацией ударов британскими и французскими крылатыми ракетами.
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