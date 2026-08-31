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Мировое обозрение

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Провал Драпатого в Донбассе привёл к новой тактике Киева

Провал Драпатого в Донбассе привёл к новой тактике Киева

Неудачная попытка ВСУ вернуть утраченные позиции в ДНР обернулась для Киева новой головной болью. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, провал наземной операции украинское командование попыталось компенсировать активизацией ударов британскими и французскими крылатыми ракетами.

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