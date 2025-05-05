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«Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

«Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

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