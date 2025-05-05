«Он не отвечает на их звонки». Трамп рассказал, что европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину из-за Украины

Трамп заявил, что лидеры ЕС много раз просили его позвонить Путину из-за Украины Главы стран Евросоюза (ЕС) неоднократно обращались к президенту США Дональду Трампу с просьбой позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.
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