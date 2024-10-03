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Проблемы со сном? Как ортопедическая подушка может помочь

Проблемы со сном? Как ортопедическая подушка может помочь

Хороший сон — необходимое условие здорового образа жизни. Он играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, обеспечивая восстановление организма и регуляцию множества процессов, включая обмен веществ, иммунную функцию и эмоциональное состояние.

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