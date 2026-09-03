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Медицина 2.0

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Врач Андреева назвала симптомы ключевые норовируса

Врач Андреева назвала симптомы ключевые норовируса

Говорят, что случаи норовируса резко возросли впервые за более чем десятилетие. "Симптомы могут начаться внезапно в течение одного-двух дней после заражения.

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