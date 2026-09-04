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Аргументы и Факты

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Роспотребнадзор Москвы провёл день открытых дверей для предпринимателей

Роспотребнадзор Москвы провёл день открытых дверей для предпринимателей

546 представителей московского бизнеса получили консультации от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в рамках акции «День открытых дверей для предпринимателей» в столице.

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