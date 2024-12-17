"Морозко" и спящая Царевна. Какие новогодние спектакли пройдут для детей в Барнауле

Все о главных премьерах, которые можно будет посмотреть во время длинных праздников В конце каждого года театры Алтайского края готовят интересные праздничные спектакли, которые посещают дети со всего региона.
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