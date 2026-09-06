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Газета.ру

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SHOT: белорусу назначили 240 часов работ за хищение полуторса из секс-шопа

SHOT: белорусу назначили 240 часов работ за хищение полуторса из секс-шопа

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор 26-летнему гражданину Белоруссии, который похитил из секс-шопа резиновый полуторс.

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