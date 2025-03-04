В сети предполагают, что Sony и Bungie скоро откроют предзаказы на Marathon — релиз в 20...

В сети предполагают, что Sony и Bungie скоро откроют предзаказы на Marathon — релиз в 2025 годуКомпания Bungie готовится к выпуску своего нового шутера Marathon, и последние обновления на странице игры в Steam указывают на скорое открытие предзаказов и наличие нескольких изданий.