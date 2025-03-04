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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети предполагают, что Sony и Bungie скоро откроют предзаказы на Marathon — релиз в 20...

В сети предполагают, что Sony и Bungie скоро откроют предзаказы на Marathon — релиз в 20...

В сети предполагают, что Sony и Bungie скоро откроют предзаказы на Marathon — релиз в 2025 годуКомпания Bungie готовится к выпуску своего нового шутера Marathon, и последние обновления на странице игры в Steam указывают на скорое открытие предзаказов и наличие нескольких изданий.

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