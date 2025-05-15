Переговоры в Стамбуле: возвращение Украины в 2022-й

Криворожский «не лох» 15 мая 2025 года переживал дежавю. В стамбульском дворце Долмабахче, резиденции турецкого президента Эрдогана, над которым в своё время Зеленский, нацепив феску, хохмил со сцены, стартовала подготовка к переговорам России и Украины (собственно, и сами переговоры должны были стартовать).