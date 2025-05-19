Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию в 2025

Впервые за январь-март Китай стал крупнейшим поставщиком пива на российский рынок, обойдя традиционных лидеров — Германию и Чехию, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты на основе данных национальных статистических служб.
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