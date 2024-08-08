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Путин поздравил президента Вьетнама с избранием генсеком ЦК Компартии

Путин поздравил президента Вьетнама с избранием генсеком ЦК Компартии

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 августа, в ходе телефонного разговора поздравил лидера Вьетнама То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии страны.

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