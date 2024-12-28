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Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США

Захарова обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США

Наталья Мущинкина 2372 прочтения Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в работе на США.

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Александр Корякин
Что изменилось от машиного &quot;обвинения&quot;?
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