Инфографика: тарифная война США против Китая 

Инфографика, показывающая повышение старых тарифов и введение новых на импорт ряда китайский товаров / © Voronoi На инфографике показаны новые и действующие тарифные ставки, установленные Соединенными Штатами Америки на различные виды китайского импорта.
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