Военкор рассказал, что скоро объявят о главных событиях по освобождению Курской области

Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков рассказал, что пока не может разглашать подробности происходящего в Курской области, но скоро о главных событиях по её освобождению все узнают от уполномоченных людей.
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