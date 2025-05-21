Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 020 подписчиков

Жену экс-президента США Джо Байдена могут отправить за решётку. В чём её подозревают

Жену экс-президента США Джо Байдена могут отправить за решётку. В чём её подозревают

Причиной стали новости об обнаружении серьёзного заболевания.Адвокат по защите гражданских прав, сотрудник Минюста США Лео Террелл выразил предположение в социальных сетях, что супруга бывшего главы Белого дома Джо Байдена, Джилл, может оказаться фигуранткой уголовного дела за жестокое отношение к пожилым людям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Знаете подозревать можно кого угодно и в чем угодноно это не доказательства!
Ответить
18 час.
наверх