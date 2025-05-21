Жену экс-президента США Джо Байдена могут отправить за решётку. В чём её подозревают

Причиной стали новости об обнаружении серьёзного заболевания.Адвокат по защите гражданских прав, сотрудник Минюста США Лео Террелл выразил предположение в социальных сетях, что супруга бывшего главы Белого дома Джо Байдена, Джилл, может оказаться фигуранткой уголовного дела за жестокое отношение к пожилым людям.