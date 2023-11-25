Самая аппетитная для любого записного интеллектуала новость намедни приехала: глава Следственного Комитета Бастрыкин, в крайне обтекаемых формах, предложил зафиксировать понятие «государственной идеологии в Конституции РФ».
Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»
Комментарии
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Анатолий Зотов
В том то и дело, что государственной идеологии нет, а антигосударственной полно.
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5 час.
вага карлито
Ныне идеология это лицемерие по полной и везде! Потому и противники идеологии не хотят ее принимать!) Надо будет сохранять лицо а как!?)))))) Хотя есть такой вариант, что примут продуманную ,что не придется! Борьба за идеологию это борьба за курс, а что бы его обозначили нужно знать куда идем и не придется ли свернуть!
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Идеология проста : любить СВОЮ страну ,развивать , защищать ее от врагов , чтобы жить в своей стране хорошо.
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1 час.
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