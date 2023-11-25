Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

вага карлито

Ныне идеология это лицемерие по полной и везде! Потому и противники идеологии не хотят ее принимать!) Надо будет сохранять лицо а как!?)))))) Хотя есть такой вариант, что примут продуманную ,что не придется! Борьба за идеологию это борьба за курс, а что бы его обозначили нужно знать куда идем и не придется ли свернуть!