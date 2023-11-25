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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

Реплика о танцах с бубном вокруг «идеологии России»

Самая аппетитная для любого записного интеллектуала новость намедни приехала: глава Следственного Комитета Бастрыкин, в крайне обтекаемых формах, предложил зафиксировать понятие «государственной идеологии в Конституции РФ».

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Комментарии
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Анатолий Зотов
В том то и дело, что государственной идеологии нет, а антигосударственной полно.
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5 час.
вага карлито
Ныне идеология это  лицемерие по полной и везде! Потому и противники идеологии не хотят  ее принимать!) Надо будет  сохранять лицо а как!?)))))) Хотя есть  такой вариант, что примут продуманную ,что не придется! Борьба за идеологию это  борьба за курс, а что бы его обозначили нужно знать куда идем и не придется ли  свернуть!
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Идеология  проста  : любить    СВОЮ    страну  ,развивать  ,   защищать  ее  от  врагов ,  чтобы  жить  в  своей  стране  хорошо.
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1 час.

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