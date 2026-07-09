Коротко по нашим делам.1. В Севастополе свет последние дни есть, отключали по городу только для ремонта после аварий на электросетях.
По нашим делам 5
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Коротко по нашим делам.1. В Севастополе свет последние дни есть, отключали по городу только для ремонта после аварий на электросетях.
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