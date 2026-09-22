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Татарстанда 16 яшьлек егет исерек килеш руль артына утырган

Татарстанда 16 яшьлек егет исерек килеш руль артына утырган

Баулыда исерек килеш машина белән идарә иткән яшүсмерне тотканнар. Бу хакта ТР буенча Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итә.

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