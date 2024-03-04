ФАС возбудила первое дело из-за нераскрытия сведений о полной стоимости кредита

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила первое дело против финансовой организации, которая не указала полную стоимость кредита (ПСК) в рекламе о таком займе, пишут «Известия» со ссылкой на само ведомство.
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