Стало известно, какие запчасти для авто за два года подорожали больше всего

За последние два года самый большой рост цен на кузовные элементы, фары и стекла наблюдается у автомобилей марки Mercedes Benz, хотя по некоторым деталям серьезное увеличение стоимости есть и у моделей, не относящихся к премиум-сегменту.
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