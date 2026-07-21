Пакистан: около 14 человек погибли, и по всей провинции Хайбер-Пахтунхва, в том числе в округах Хайбер и Мардан, был нанесен обширный ущерб, в то время как три человека были убиты, а также произошли беспорядки в некоторых частях региона Азад Джамму и Кашмир, особенно в районе Котли, из-за сильного наводнения, вызванного непрерывными дождями.