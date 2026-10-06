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Русская Семёрка

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Аркадий Чапаев: как погиб 24-летний сын легендарного начдива

Есть в русской истории сюжеты, которые словно бы запрограммированы на трагический повтор. Василий Иванович Чапаев погиб в 32 года — на взлёте, в самом разгаре Гражданской войны, при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры.

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