У жителей улицы Пугачевской сегодня праздник🎉🎉🎉 Кто-то скажет: опять очередной сетевой магазин?! Но для жителей отдалённых от центра районов это настоящее событие, которого ждали многие.
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У жителей улицы Пугачевской сегодня праздник🎉🎉🎉 Кто-то скажет: опять очередной сетевой магазин?! Но для жителей отдалённых от центра районов это настоящее событие, которого ждали многие.