Путин о войне с НАТО: В зоне СВО слышим иностранную речь и это плохо. Для них

Президент России высказался о возможном вооружённом конфликте с НАТО.Президент России Владимир Путин, выступая после завершения голосования на выборах главы русского государства, не обошёл вниманием и вопрос о конфликте с Западом.
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