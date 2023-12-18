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Диаспоры и мигранты – орудие вражеских спецслужб. Интересы бизнеса не могут быть выше национальной безопасности России

Диаспоры и мигранты – орудие вражеских спецслужб. Интересы бизнеса не могут быть выше национальной безопасности России

НИЦ Глобальных коммуникаций Русофобия плюс диаспоры, находящиеся в тесном взаимодействии с русофобствующими российскими политиками и чиновниками, с опорой на ударную силу – мигрантов, таков расклад политической ситуации в России на сегодняшний день.

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Комментарии
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Григорий Захария
Нет не в нём,а в колониальном статусе России и в похуизме нашего Народа который превратился в потребителя а ведь НОД лет десять призывает к Освобождению Отечества но вы не берёте газет с разъяснениями и не слушаете ведь у вас своё мнение,НОД и референдум требовали и на войне сейчас погибает...Путин уже ВАМ кричит что без участия Народа ни чего не получится и что? Да нас объегорили как пацанов с грязным пузом и развалили страну но ведь в наших интересах вернуть Суверенитет ведь Володя сказал что без Суверенитета России кирдык!...
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1 час.
Степан Иванов
Это завезли не мы, а деятели пятой колонны, засевшей в институтах власти и подкармливающие их толстосумы.
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28 мин.
Лидия Курзаева
&quot;«Именно мигрантский фактор будет одним из основных, если западные спецслужбы решат раскачать ситуацию в России (а они уже это решили). И эта опасность чувствуется. я когда вижу сколько их собирется воркруг мечетей в Москве на  празднике  Курбан-байрам, меня страх охватывает.  Ведь  стоит кому-то подать сигнал и вся эта мусульманская сила в любой момент  может  на нас напасть.
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32 сек.

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