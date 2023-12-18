Диаспоры и мигранты – орудие вражеских спецслужб. Интересы бизнеса не могут быть выше национальной безопасности России

Григорий Захария

Нет не в нём,а в колониальном статусе России и в похуизме нашего Народа который превратился в потребителя а ведь НОД лет десять призывает к Освобождению Отечества но вы не берёте газет с разъяснениями и не слушаете ведь у вас своё мнение,НОД и референдум требовали и на войне сейчас погибает...Путин уже ВАМ кричит что без участия Народа ни чего не получится и что? Да нас объегорили как пацанов с грязным пузом и развалили страну но ведь в наших интересах вернуть Суверенитет ведь Володя сказал что без Суверенитета России кирдык!...