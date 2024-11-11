Движение в районе улицы Паршина ограничили на три года

С сегодняшнего дня, 11 ноября, на 3 года перекроют и ограничат движение в районе улицы Паршина. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента трнаспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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